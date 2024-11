Sabato 16 novembre dalle 18 alle pescherie della Rocca di Lugo sarà presentato il percorso partecipato dedicato ai nuovi spazi di aggregazione che sorgeranno all’interno dell’edificio che ospiterà anche l’auditorium attualmente in costruzione in via Emaldi 20.

Si tratterà di un momento di festa e condivisione di idee, alla ricerca di proposte per declinare gli spazi nascenti secondo le necessità delle nuove generazioni.

Il progetto complessivo di via Emaldi 20 porterà alla creazione di spazi urbani capaci di ospitare più realtà: un auditorium, uno spazio dedicato ad attività formative sulle nuove tecnologie (laboratori aperti nell’ambito del progetto Atuss «Open labs») e dei locali da destinare a nuove funzioni e ad attività aggregative orientate alle nuove generazioni.

Progettare gli spazi con e per i cittadini è il punto di partenza del percorso partecipato, che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con la fondazione Innovazione urbana di Bologna, intende avviare nell’ambito degli Open labs per accogliere nuove idee e necessità del territorio.

Dopo la presentazione del progetto e il confronto, la serata alle pescherie proseguirà con aperitivo e dj set per tutta la serata.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Il progetto rientra nell’Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile che detterà le politiche di investimento in Bassa Romagna per i prossimi tre anni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi europei Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse+ (Fondo sociale europeo plus).