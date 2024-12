Il bollettino regionale della qualità dell’aria di lunedì 2 dicembre indica il rientro nei valori limite delle polveri sottili nei prossimi giorni: sono quindirevocate, a partire da martedì 3 dicembre le misure emergenziali.

Restano comunque le misure ordinarie, in vigore fino al 31 marzo 2025 per tutti i Comuni della Bassa Romagna:il divieto di qualunque combustione all’aperto a scopo di intrattenimento (falò, fuochi d’artificio) ad eccezione dei barbecue, il divieto di abbruciamento di residui vegetali, la riduzione delle temperature degli ambienti interni riscaldati (19 gradi per case, uffici, attività ricreative e di culto, attività commerciali, attività sportive; 17 gradi per attività industriali e artigianali). e il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 4 compreso, ai veicoli a benzina di categoria inferiore a Euro 2 compreso e ai veicoli a doppia alimentazione, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 1 compreso.