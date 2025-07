L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rilancia il progetto turistico «Bassa Romagna mia – Terra di cuore», pensato per raccontare e valorizzare il territorio.

All’interno di questo percorso si inseriscono suggestioni pensate per favorire esperienze di visita originali e inclusive.

I visitatori interessati a scoprire le peculiarità della Bassa Romagna hanno a disposizione la «Passport map»: una mappa interattiva che invita cittadini e turisti a visitare i nove Comuni dell’Unione e raccogliere un timbro in ognuno di essi. Ogni timbro rappresenta un’esperienza vissuta, un luogo scoperto, un segno lasciato sul territorio. La Passport map è uno strumento per incentivare la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico della Bassa Romagna.

A supporto dell’iniziativa, vengono inoltre realizzate nuove mappe tematiche come «La memoria nel paesaggio» (in occasione dell’80esimo della liberazione), legate agli itinerari già presenti sul sito Bassa Romagna mia, per offrire percorsi guidati su misura: storici, naturalistici, gastronomici e culturali.

«Con questa nuova fase del progetto vogliamo rafforzare il senso di identità e appartenenza, offrendo a chi visita la nostra terra un’esperienza coinvolgente e personalizzata», come spiega Federico Settembrini, sindaco referente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il Turismo.

Tutte le informazioni sul progetto, così come la Passport map e i materiali da scaricare, sono disponibili al link www.bassaromagnamia.it/2025/06/23/la-bassa-romagna-lascia-il-segno.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno e ai finanziamenti di Visit Romagna e Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle azioni regionali per la promozione del turismo esperienziale e territoriale.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Turismo dell’Ucbr allo 0545 280898, mail turismo@unione.labassaromagna.it.