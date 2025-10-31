Martedì 4 novembre riprende l’attività dello sportello immigrazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ora collocato nei locali del Centro per le famiglie presso il centro civico di Conselice, con ingresso in via Vacchi 1.

Lo sportello sarà attivo su appuntamento ogni martedì dalle 14 alle 18.

Lo sportello immigrazione è un servizio gratuito rivolto ai cittadini stranieri residenti in Bassa Romagna che fornisce informazioni, orientamento, consulenza e assistenza per pratiche di rilascio e rinnovo permessi di soggiorno, richiesta della cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare e regolarizzazione delle persone straniere, nonchè informazioni e supporto nella compilazione di moduli e autodichiarazioni ed orientamento ai servizi del territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.