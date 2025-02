A partire da mercoledì 26 febbraio la redazione conselicese di Radio Sonora, il progetto giovanile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, diventa anche un’aula-studio. Gli spazi dell’home-studio di Radio Sonora, all’interno Centro Civico «Gino Pellegrini» di Conselice, si aprono infatti alla cittadinanza e in particolare agli studenti universitari e delle scuole secondarie come luogo accogliente e stimolante, in cui poter studiare e confrontarsi, sviluppando nuove idee.

La nuova funzionalità delle sale che ogni martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 ospitano la redazione di Radio Sonora, èpossibile grazie ai gestori dell’associazione Filmeeting Aps, che hanno accolto la proposta dei ragazzi di Art Young, il gruppo informale giovanile dell’associazione Art Lab che garantirà le aperture della sala come aula-studio.

L’aula-studio non avrà un orario fisso di apertura, ma verrà definito un calendario secondo le disponibilità dei ragazzi volontari. Per usufruire degli spazi al Centro Civico «Gino Pellegrini» occorre quindi prenotarsi, mandando una mail a artyoungcons@gmail.com oppure contattare in direct message su Instagram la pagina @art.young.cons.

«In questo modo otteniamo un doppio risultato – commentano Andrea Sangiorgi, sindaco di Conselice, eNicola Pondi, sindaco referente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per le Politiche giovanili -. Da una parte rispondiamo all’esigenza, manifestata da tanti ragazzi del territorio, di avere una sala in cui potersi incontrare, studiare ed elaborare progetti. Dall’altra, questa nuova funzionalità degli spazi del centro civico nasce in piena coerenza con l’attività di Radio Sonora, che a Conselice non sarà soltanto un centro di produzione culturale, ma anche un punto di riferimento a 360 gradi per i giovani che vogliono sviluppare la propria creatività. E magari avvicinarsi così proprio a Radio Sonora, che conta oltre 80 volontari attivi, continua a produrre podcast, a lavorare alla fanzine ‘Ci pensi mai?’ e numerose altre iniziative. Ringraziamo sia Art Young che Filmeeting per l’impegno che mettono nel rendere versatili questi spazi e permettere a tanti giovani di frequentarli».