Anche i cittadini che hanno subito danni a causa dell’alluvione del 2024 potranno richiedere i rimborsi tramite la piattaforma Sfinge. Lo ha stabilito l’Ordinanza 54 della struttura commissariale, di recente adozione, che prevede anche un cambio nella modalità di prenotazione online per gli sportelli territoriali della piattaforma, ai quali cittadini e tecnici possono rivolgersi per consulenze e assistenza in caso di danni subiti a causa delle alluvioni del 2023 e del 2024.

Gli sportelli di consulenza sono composti da personale della struttura commissariale e da tecnici di Invitalia e della Regione Emilia-Romagna.

A partire da gennaio 2026 gli sportelli saranno attivati sui territorio a Lugo nel complesso del Carmine di Lugo, in via Garibaldi 16, ogni primo mercoledì del mese, eccettuati i festivi, ragion per cui la prima apertura del 2026 sarà il 14 gennaio.

Cambiano, inoltre, le modalità di prenotazione degli appuntamenti. Non sarà più necessario avere lo Spid e i cittadini e le imprese, accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate, saranno ricevuti su appuntamento da prenotare sul nuovo portale https://outlook.office.com/book/Gestioneappuntamenti@commissarioricostruzione.it/s/ontg-a7PJk-4h8n1C53_mg2.

La nuova pagina sarà disponibile sul sito istituzionale del commissario straordinario alla ricostruzione https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023 nella sezione «Campagna informativa»; all’interno della sezione sarà possibile consultare il calendario completo degli sportelli previsti per il mese in corso e per quelli successivi, nonché le eventuali disponibilità.