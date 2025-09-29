Scattano dall’1 ottobre in Emilia Romagna le limitazioni previste per la lotta allo smog e il miglioramento della qualità dell’aria nella stagione invernale, che resteranno in vigore fino al 31 marzo 2026.

Rispetto agli anni precedenti, la limitazione alla circolazione è stata estesa, in tutti i Comuni della Bassa Romagna,ai veicoli bifuel alimentati a Gpl/benzina e metano/benzina, nonché a ciclomotori e motocicli fino agli Euro 2 compresi.

Per quanto riguarda il riscaldamento domestico, il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse (camini, caminetti e stufe) viene esteso alle classi di prestazione energetica inferiori a 4 stelle.

Le misure strutturali, valide per tutti i Comuni di pianura della Regione, prevedono anzitutto le limitazioni sulriscaldamento: 19 gradi per case, uffici, attività ricreative e di culto, attività commerciali, attività sportive; 17 gradi per attività industriali e artigianali. Inoltre si dispongono ildivieto di combustione all’aperto a scopo d’intrattenimento (falò, fuochi d’artificio), ad eccezione dei barbecue, ildivieto di abbruciamento di residui vegetali (con alcune deroghe a determinate condizioni), ildivieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse (camini, caminetti e stufe)con classe di prestazione energetica inferiore a 4 stelle (nel caso in cui sia presente un metodo di riscaldamento alternativo).

Per quanto riguarda la mobilità, è stabilito il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 4 compreso, ai veicoli a benzina, ai veicoli a doppia alimentazione, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 2 compreso.

Nei periodi emergenziali, vige anche il divieto di spandimento dei liquami zootecnici con tecniche non ecosostenibili.

Per il solo Comune di Lugo (che ha una popolazione superiore ai 30mila abitanti) è previsto il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5, solo in caso di attivazione di misure emergenziali e tutte le domeniche.

Inoltre, è attivo il servizio Move-In, che tramite l’installazione di una black box, qualora non siano attivate le misure emergenziali, consente la circolazione anche ai veicoli più inquinanti, entro precisi limiti di chilometraggio annuo. Per maggiori informazioni si rimanda al sito regioneer.it/move-in .

Dell’attivazione delle misure emergenziali verrà data puntualmente comunicazione per informare la cittadinanza, con maggiori dettagli sulle misure adottate.