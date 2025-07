È in scadenza il 31 luglio il termine per il versamento della prima rata della Tari per il 2025.

scaricare autonomamente copia degli F24 dei versamenti, disponibile sul sito I cittadini che sono in possesso di Spid o Cie possono, disponibile sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi – Accedere al portale Multiservizi Tari. Il portale consente di evitare di recarsi agli sportelli in caso di necessità di recuperare il bollettino o anche per comunicare variazioni non dichiarate in precedenza.

Al portale si accede cliccando su «Accedi all’area personale» e inserendo poi le proprie credenziali Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi. A quel punto va selezionato il proprio Comune di riferimento.

Nella sezione «Pagamenti» c’è una sotto-sezione, «Scadenze», che mostra l’avviso di pagamento dell’acconto Tari 2025. Cliccando su «Dettagli» sarà poi possibile scaricare l’avviso di pagamento («Scarica dettaglio»), il modello F24 con le due rate del pagamento («Scarica F24») e procedere direttamente al pagamento online attraverso il portale PagoPa, cliccando su «Paga» e «Procedi con il pagamento online». Cliccando su «Ravvedimento» è inoltre possibile calcolare il ravvedimento operoso, nell’eventualità che il pagamento venga eseguito in data successiva alla scadenza per il versamento.

Nella sezione «Bacheca» è possibile visualizzare i dati della propria utenza Tari e gli avvisi di pagamento in scadenza, mentre nella sezione «I tuoi dati» si possono controllare i dati anagrafici dichiarati e gli immobili soggetti alla Tari.