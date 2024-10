A seguito dell’attenta valutazione della perturbazione che in queste ore sta attraversando la nostra Regione è stata emessa un’allerta rossa a partire dalle 12 dei oggi, 3 ottobre 2024 e per la giornata di domani, 4 ottobre 2024, per criticità idraulica, dovuta alle fragilità ancora presenti a seguito degli eventi di settembre. Rispetto agli accumuli di pioggia caduta in queste ore si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua del settore centro-orientale che, a partire dalle ore pomeridiane, potranno superare le soglie 2, livello che in condizioni di normalità non rappresenta una minaccia per i comuni della Bassa Romagna (zona D1) e che, anche in questo caso, prevedono grande attenzione solo nei punti di maggiore fragilità, nei quali saranno attuate misure specifiche di salvaguardia.

Per la giornata di venerdì 4 ottobre si prevedono nelle prime ore della giornata condizioni di mare agitato, in rapida attenuazione già nel corso della mattinata. Si prevede inoltre il transito delle piene dei corsi d’acqua con livelli che potranno risultare superiori alla soglia 2 nelle prime ore della notte sulla pianura centro-orientale e sulla Romagna. Nelle zone montane/collinari sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Il codice colore rosso sulle zone B1-B2-D1 è infatti dovuto alle vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale.

Per questa ragione in tutti i Comuni della Bassa Romagna scuole e servizi educativi, centri diurni, impianti sportivi, cimiteri e mercati resteranno regolarmente aperti.

Già dalla giornata di ieri si è attivato il Centro di coordinamento (CCS) della Prefettura per attenzionare le situazioni che potessero creare problemi e mettere in atto tutte le azioni utili a preservare le aree urbane e i cantieri in essere.

Per il principio di massima cautela tutto il sistema di Protezione Civile è stato preallertato, in modo da farsi trovare pronti in caso di necessità

canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( Si raccomanda in ogni caso di prestare la massima attenzione aiper avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassaromagna ). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna ( allertameteo.regione.emilia-romagna.it ). Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento(per iscriversi:). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.

In caso di emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.