È aperto il bando per la concessione di contributi ai consorzi fidi per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Il bando fa parte delle iniziative proposte dall’Unione per favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale che prevede, tra l’altro, anche un sistema di finanziamenti agevolati alle aziende che investono sul territorio.
Lo stanziamento a favore dei consorzi fidi ammonta a 100mila euro, che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna eroga con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese del territorio.
I finanziamenti sono destinati ai confidi operanti nel territorio dell’Unione, che agiscono come intermediari nella gestione dei contributi per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese anch’esse operanti sul territorio bassoromagnolo. Le risorse disponibili verranno utilizzate per concedere i contributi in conto interessi sui prestiti contratti dalle imprese con gli istituti bancari convenzionati e per la prestazione di garanzie connesse a tali operazioni di finanziamento.
Si ricorda che tra i criteri introdotti di recente per l’assegnazione dei fondi c’è quello che premia i consorzi fidi che negli anni precedenti hanno utilizzato più fondi rispetto a quelli stanziati.
Le domande devono essere presentate entro venerdì 21 novembre. Il bando completo e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.