Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie degli ammessi ed esclusi al contributo del fondo sociale 2024, per l’accesso alle abitazioni in affitto nel territorio dei Comuni della Bassa Romagna.

entro sabato 14 giugno mediante il modulo scaricabile al link I soggetti non ammessi potranno inoltrare eventuale richiesta di riesame del provvedimentomediante il modulo scaricabile al link www.labassaromagna.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Graduatoria-provvisoria-Fondo-sociale-2024 , da inviare via mail all’indirizzo casa@unione.labassaromagna.it

Le graduatorie provvisorie pubblicate fanno riferimento al bando scaduto a ottobre 2024. I contributi sono messi a disposizione dal fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione e sono rivolti ai nuclei famigliari con valore Isee non superiore a 8mila euro, titolari di un contratto di locazione a uso abitativo nel territorio della Bassa Romagna. L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Per ulteriori informazioni telefonare all’Ufficio Casa allo 0545 299509, oppure 299338, 299459.