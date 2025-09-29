Martedì 30 settembre 2025 scadranno i termini per presentare la rendicontazione dei contributi di immediato sostegno (Cis) relativi alle alluvioni di settembre e ottobre 2024.

La rendicontazione delle spese sostenute è obbligatoria per chiunque abbia fatto domanda e permette di accedere al saldo del contributo; è obbligatoria anche per chi non volesse accedere alla quota di saldo del contributo: la mancata rendicontazione comporterà la revoca del contributo dato in acconto.

Le rendicontazioni dovranno essere effettuate nella stessa modalità (online o cartacea) in cui è stata presentata la domanda di acconto. Chi ha scelto la modalità cartacea può inoltrare la rendicontazione di persona previo appuntamento presso l’Urp del proprio Comune, oppure via mail a protocollo@unione.labassaromagna.it o tramite Pec a pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it.

Qualora non vi siano appuntamenti disponibili presso l’Urp di riferimento, i moduli possono essere consegnati presso gli uffici del Carmine di Lugo (ingresso da corso Garibaldi 16, primo piano) dal lunedì al venerdì, dopo aver fissato un appuntamento al numero 0545 299387.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.labassaromagna.it, nella sezione dedicata all’emergenza, oppure scrivere a alluvione@unione.labassaromagna.it.