Martedì 20 maggio è stata consegnata una nuova targa «Green gold» a Fusignano, per l’efficientamento energetico di una abitazione che si trova in via Macello 11.

Il riconoscimento, pensato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell’ambito del progetto Futuro green2030, è stato consegnato dal sindaco di Fusignano ai proprietari dell’abitazione Nicola Strollo e Cynthia Carolina Mura.

Gli interventi, eseguiti usufruendo del superbonus al 110%, hanno portato a un risparmio energetico complessivo stimato di oltre 111mila kWh/anno, grazie all’isolamento termico delle superfici verticali (cappotto), della copertura e del solaio controterra (47.344 kWh/anno risparmiati); la sostituzione dell’impianto di climatizzazione da caldaia standard a pompa di calore elettrica aria/acqua (60.018 kWh/anno risparmiati); la sostituzione degli infissi (3.690 kWh/anno risparmiati); l’installazione di un impianto fotovoltaico da 6,16 kWp con sistema di accumulo da 9,6 kWh; l’nstallazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

Tutti coloro che hanno effettuato attività di riqualificazione energetica della propria abitazione possono fare richiesta per ottenere gratuitamente la targa di Futuro green. I moduli sono disponibili al link www.labassaromagna.it/Servizi/Come-richiedere-una-targa-Futuro-Green .

L’iniziativa rientra nel programma dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il raggiungimento degli obiettivi del progetto «Futuro green 2030» che si colloca all’interno dei PAESC – Piani d’azione per l’Energia sostenibile e il clima.