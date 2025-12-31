A dicembre 2025 si è concluso il progetto «Bassa Romagna Progetta – Conoscenza, competenze e visione per il futuro europeo del territorio», un percorso formativo interno all’ente finalizzato a rafforzare la capacità dei dipendenti di comunicare, programmare e progettare in modo strategico.

Avviato a settembre 2025 e rivolto ad amministratori e personale tecnico dell’Unione e dei suoi nove Comuni, il progetto si è sviluppato attorno a tre azioni strettamente integrate, pensate come un unico percorso di rafforzamento istituzionale: formazione, mappatura delle progettualità e costruzione collaborativa di una visione per il futuro.

La prima azione, realizzata tra novembre e dicembre, si è concentrata su project management, strumenti di monitoraggio e valutazione dell’impatto dei progetti, coinvolgimento degli stakeholder ed esercitazioni pratiche, per rafforzare competenze operative immediatamente spendibili e la capacità di gestire in modo più efficace progetti complessi.

La seconda azione ha dato vita a una mappatura dei progetti strategici del territorio, che ha permesso di raccogliere e sistematizzare le informazioni sulle progettualità attive o concluse, restituendo un quadro aggiornato dei progetti finanziati in Bassa Romagna. I progetti, descritti secondo criteri condivisi e coerenti con l’Agenda 2030, le principali policy europee e il Dup dell’Unione, verranno resi consultabili tramite una piattaforma digitale a supporto della trasparenza e della valorizzazione delle azioni in corso.

La terza e ultima attività di programmazione strategica ha attivato un confronto tra amministratori e funzionari attraverso appositi tavoli tecnici sui temi del digitale, della cultura, della transizione economica e di quella ambientale, per condividere priorità e obiettivi strategici orientando il territorio verso la futura programmazione europea 2028-2034.

Come sottolineato dal sindaco referente Riccardo Graziani, «Bassa Romagna Progetta» si chiude come un investimento sul capitale umano dell’ente, capace di integrare competenze progettuali, strumenti digitali e partecipazione attiva per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide di medio e lungo periodo».

Finanziato dal bando «Promozione e sostegno della cittadinanza europea» 2025 della Regione Emilia-Romagna, il progetto è stato coordinato dal Servizio Europa e Progettazione strategica dell’Unione, con la collaborazione dei Servizi Controllo di gestione e Sviluppo del personale e con il supporto di tre partner tecnici: la società cooperativa Poleis, Ecoh Media Srl e l’architetto Luca Pinnavaia.