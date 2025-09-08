Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza il calendario di appuntamenti «Bimbi sicuri», incontri gratuiti dedicati alla salute e alla sicurezza dei bambini, rivolti a genitori, adulti di riferimento e baby sitter.

I primi corsi a partire saranno gli quelli di disostruzione in età pediatrica organizzati per il secondo semestre del 2025 in collaborazione con i volontari della Pubblica assistenza di Alfonsine. Lo scopo è imparare le manovre per la disostruzione delle vie aeree nei lattanti e nei bambini, nonché le procedure di rianimazione nel caso l’ostruzione abbia comportato l’arresto cardiorespiratorio; ogni corso dura circa due ore e prevede una parte teorica e una pratica su appositi manichini.

I corsi, diffusi su tutto il territorio, saranno otto. In settembre si terranno martedì 16 a Bagnacavallo, alle 9.30 nella sala delle Cappuccine di via Veneto 1/a, e a Fusignano, martedì 30 alle 17 al nido d’infanzia «il Bosco», in via Falcone e Borsellino 50. In ottobre sono previsti due corsi: martedì 14 a Conselice, alle 9.30 al centro civico Pellegrini, in via Vacchi, e martedì 28 a Lugo, alle 20.30 presso il Centro per le famiglie di viale Europa 128. In novembre si potrà partecipare ai corsi sempre a Lugo, martedì 11 alle 9.30 al Centro per le famiglie, e a Cotignola, martedì 25 alle 9.30 al parco Pertini. Infine, nel mese di dicembre si terranno corsi a Lugo, martedì 2 alle 9.30 sempre al Centro per le famiglie, e a Lavezzola, martedì 16 alle 17 al nido d’infanzia Landi, in via Rodari 2.

La rassegna «Bimbi sicuri» prevede poi ulteriori incontri, tutti a ingresso gratuito e programmati al Centro per le Famiglie di viale Europa 128, a Lugo, alle 10 del mattino.

Giovedì 13 novembre, in collaborazione con la Pediatria di comunità dell’Ausl, sarà affrontato il tema delle «Malattie di stagione – Prevenzione, cura e falsi miti», mentre «A caccia di mostri! – Lavaggi nasali: come e perché» sarà il tema dell’appuntamento curato da Ep Medica giovedì 11 dicembre. A concludere il ciclo di «Bimbi sicuri» sarà «Viaggio in sicurezza – La sicurezza dei bambini in auto», a cura della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e in programmate giovedì 5 febbraio 2026.

Tutti i corsi sono gratuiti. Quelli relativi alla disostruzione pediatrica hanno posti limitati e iscrizione obbligatoria, contattando il 366 6156306, lo 0545 299397, oppure scrivendo a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.