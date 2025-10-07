Sono stati completati i nove impianti fotovoltaici realizzati in altrettanti edifici pubblici nel territorio dell’Unione della Bassa Romagna, nell’ambito del progetto «Energy Smart School».

Il progetto è stato realizzato dal Coordinamento servizi tecnici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e rientra nel programma straordinario di investimento per Unioni di Comuni 2023 della Regione Emilia-Romagna, per un investimento complessivo di circa 600mila euro, finanziati al 95% dalla Regione e per la parte restante dai singoli Comuni.

In tutto si tratta di nove impianti fotovoltaici – uno per ciascun territorio comunale – di una potenza di 20 Kw ciascuno, che sono stati installati sui tetti di sei scuole e tre palestre.

Nello specifico, gli interventi riguardano ad Alfonsine la scuola secondaria di primo grado «Alfredo Oriani» (per un importo complessivo di 67.911 euro); il palazzetto dello sport di largo De Gasperi a Bagnacavallo (84.600 euro); la palestra comunale di Bagnara di Romagna (74.732 euro); la scuola secondaria di primo grado «Felice Foresti» di Conselice (67.691 euro); la scuola dell’infanzia «il Cantastorie» di Cotignola (73.061 euro); la scuola secondaria di primo grado «Renato Emaldi» di Fusignano (84.725 euro); la scuola dell’infanzia Fondo Stilliano di Lugo (50.277 euro); la scuola secondaria di primo grado «Salvo D’Acquisto» di Massa Lombarda (56.200 euro); il palazzetto dello sport di Sant’Agata sul Santerno (40.409 euro).

Gli impianti contribuiranno a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e l’obiettivo di decarbonizzazione dei consumi da parte degli enti pubblici.

Sempre sul tema del risparmio energetico, le scuole dell’Unione della Bassa Romagna negli scorsi anni sono state interessate anche dal progetto «Energy@School», per promuovere buone pratiche e azioni virtuose per la riduzione dei consumi, dello spreco energetico e delle emissioni di anidride carbonica nelle scuole pubbliche, allineandosi con gli obiettivi dell’Agenda europea 2030 per lo sviluppo sostenibile.