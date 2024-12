Per il 2024 le aliquote Imu e il regolamento Imu non hanno subito modifiche rispetto al 2023. È possibile accedere alla relativa documentazione tramite i link pubblicati in fondo a questa pagina.

Il versamento non effettuato o effettuato in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, anche di un solo giorno, è soggetto ad avviso di accertamento a carico del contribuente, con addebito delle relative sanzioni, progressive in base ai giorni di ritardo e fino a un massimo del 30%.