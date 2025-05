Sabato 10 maggio due classi del Polo tecnico professionale di Lugo hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza formativa unica presso gli Archivi Mazzini di Massa Lombarda, uno dei più importanti centri di raccolta e conservazione della moda italiana e internazionale.

La visita, promossa nell’ambito del progetto «Cambiamo la moda – Dal fast fashion allo swap party” del Ceas Bassa Romagna, ha coinvolto circa 50 studenti delle classi 3F e 4B, accompagnati dai loro docenti.

Accolti da Attilio e Benedetta Mazzini e alla presenza del sindaco di Massa Lombarda e di Sonia Guerrini, responsabile del Centro per l’educazione alla sostenibilità della Bassa Romagna, gli studenti hanno potuto esplorare una collezione che conta oltre mezzo milione di capi e accessori databili dalla fine dell’Ottocento a oggi.

Durante il percorso guidato i ragazzi hanno potuto apprezzare l’evoluzione dello stile, dei materiali e delle tecniche sartoriali, approfondendo non solo la storia della moda, ma anche il ruolo cruciale che la ricerca d’archivio riveste nei processi creativi contemporanei. Di particolare interesse la sezione dedicata agli stilisti italiani del secondo Novecento, dove è possibile osservare pezzi originali di Armani, Versace, Dolce & Gabbana, tra gli altri e agli stilisti giapponesi.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia progettualità per gli adolescenti sviluppata dal Ceas Bassa Romagna sugli impatti ambientali, sociali ed economici della moda a basso prezzo e di come anche un piccolo gesto come scegliere un capo di vestiario possa avere riflessi notevoli sul pianeta. Altro obiettivo è quello di coniugare apprendimento e scoperta, valorizzando le eccellenze locali e offrendo agli studenti stimoli concreti per il proprio futuro.