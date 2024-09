Per la giornata di sabato 21 settembre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono temporali sparsi di breve durata. Si prevede un lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua che attraversano la Bassa Romagna. Le criticità idrauliche e idrogeologiche dovute alle problematiche già presenti sul territorio hanno comunque determinato l’emanazione di una nuova allerta, di livello arancione.

canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( Si raccomanda di prestare attenzione aiper avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

Restano chiuse fino a domenica 22 settembre tutte le scuole, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni e occupazionali, biblioteche, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile e mercati.

Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassaromagna ). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it). Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento(per iscriversi:). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.

In caso di emergenze è attivo il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.