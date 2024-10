Sabato 5 ottobre dalle 14.30 alle 16.30 presso l’aula didattica del Parco del loto di Lugo ci sarà un «Bird party», un pomeriggio al parco per aiutare i suoi abitanti ad affrontare l’inverno che si sta avvicinando.

Con l’utilizzo di materiali di recupero, i partecipanti impareranno a costruire mangiatoie per gli uccelli.

L’iniziativa, organizzata al Ceas Bassa Romagna ed è rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie. I partecipanti sono invitati a portare una bottiglia di plastica vuota e forbici.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, per cui è obbligatoria la prenotazione scrivendo a natura.lugo@ecosistema.it , telefono 351 5848402 (in assenza dell’operatore, lasciare un messaggio in segreteria o su Whatsapp).