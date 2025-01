Ammontano a circa 11 milioni di euro gli investimenti sulla viabilità realizzati nel corso della scorsa legislatura nell’area della Bassa Romagna in capo alla Provincia di Ravenna,in un quadro economico molto più ampio di progettualità, studi, lavori in corso, finanziamenti e affidamentiper i prossimi anni, sul quale è stato fatto il punto lo scorso 9 gennaio durante la Giunta dell’Unione dei Comuni. Alla seduta hanno partecipato Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese e consigliere delegato della Provincia in materia di strade, trasporti e mobilità, e Nicola Pasi, capo di gabinetto del Presidente della Provincia. È stata l’occasione, da parte dei sindaci dell’Unione, per definire un quadro degli interventi più importanti in corso d’opera e in via di realizzazione nel territorio dei nove comuni, oltre che per illustrare ai vertici della Provincia le esigenze di intervento da pianificare per il prossimo futuro.

Sul versante degli interventi sui ponti la Provincia ha provveduto alla messa in sicurezza dei due principali ponti lungo la San Vitale: il ponte dell’Albergone sul fiume Lamone tra Bagnacavallo e Russi e il Ponte della Chiusa sul fiume Senio tra Bagnacavallo e Lugo per un investimento complessivo di circa 1.700mila euro. Si tratta di interventi già realizzati.

In corso è invece l’intervento da 600mila euro sempre relativo al Senio ma in questo caso sul ponte di via Pieve, a Masiera, tra Bagnacavallo e Fusignano.

Tra gli altri progetti in via di definizione per i prossimi anni sono di particolare rilievo quello da oltre due milioni di euro per il ponte di Ferro sul Lamone tra Cotignola e Faenza, e quello da quasi 1 milione e 700mila euro sul Santerno a Bagnara, lungo via Gramsci. Nell’area di Conselice, e nei dintorni, sono in previsione di rifacimento una ventina di ponticelli sulla rete consortile, fortemente stressata dall’alluvione.

L’investimento totale della Provincia sui ponti della Bassa Romagna (tra collaudati e in fase progettuale) ammonta nel complesso a quasi 9 milioni di euro.

Per quanto riguarda le rotatorie, sul territorio bassoromagnolo la Provincia nel precedente mandato ha collaudato sei opere (tra Alfonsine, Bagnara, Cotignola, Fusignano e Sant’Agata sul Santerno) per un investimento totale di 1 milione e 450mila euro ripartito tra Provincia e Comuni.

L’investimento complessivo della Provincia sulle piste ciclabili della Bassa Romagna sarà di circa 1 milione e 200mila euro nel triennio, con un contributo aggiuntivo in capo ai singoli Comuni per adeguamento dei servizi e oneri di occupazioni di circa 360mila euro in totale. Si segnalano i lavori già conclusi sulla ciclabile tra Maiano e Fusignano, l’intervento in corso in via Borse da Fiumazzo ad Alfonsine e il prossimo avvio della ciclabile di Belricetto.

Le manutenzioni stradali sono effettuate con risorse trasferite da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione. Per il territorio della Bassa Romagna dal 2019 ad oggi sono stati stanziati e realizzati interventi per quasi 6 milioni di euro, mentre dal 2025 al 2028 sono già finanziati interventi manutentivi per quasi altri 7 milioni, maggiori risorse in gran parte assorbite dal caro prezzi registrato negli ultimi anni.

Spicca infine per importanza sui prossimi anni l’investimento, già noto e definito nel progetto esecutivo, dello svincolo autostradale di Borgo Stecchi a Bagnacavallo, il cui valore si aggira sui 33 milioni di euro.