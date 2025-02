Il sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche installato ad Alfonsine al semaforo tra via Stroppata (Sp18) e via Borse (Sp69) ha terminato il periodo di sperimentazione ed è ora operativo.

Il dispositivo elettronico, installato lo scorso novembre, monitora il traffico in tempo reale e identifica i veicoli che transitano con il semaforo rosso: un deterrente contro i comportamenti imprudenti per ridurre la velocità e garantire il rispetto delle norme stradali da parte degli automobilisti, incentivando la prudenza e il rispetto della segnaletica semaforica. Al contempo, il sistema contribuirà a garantire maggiore sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada.

L’installazione del photored si inserisce in un più ampio progetto di ristrutturazione volto a migliorare la sicurezza stradale in uno degli incroci più trafficati del comune di Alfonsine: in un tratto di via Borse è infatti in corso la realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà il quartiere con la località di Fiumazzo.

In caso di passaggio col rosso Il codice della strada prevede una sanzione amministrativa di 167 euro, con decurtazione di sei punti dalla patente. In caso di reiterazione della violazione nel biennio scatta anche la sospensione della patente di guida.