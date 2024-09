È iniziato nella giornata di oggi il previsto peggioramento meteo annunciato nei giorni scorsi, frutto della deriva verso l’Italia della tempesta Boris, che in questi ultimi giorni ha letteralmente flagellato alcuni Stati dell’Europa centro-orientale.

Per le giornate di oggi e mercoledì 18 settembre l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Arpae hanno emesso un’allerta gialla per la zona D1 che riguarda anche i Comuni della Bassa Romagna, ma il peggioramento è confermato a partire da mercoledì 18 settembre, con precipitazioni importanti che si protrarranno per oltre 48 ore, in miglioramento da giovedì sera.

Gli accumuli di pioggia previsti tra mercoledì e giovedì, anche se non omogenei in tutto il territorio, daranno probabilmente corso a un innalzamento dei livelli dei fiumi, che interesserà il territorio della Bassa Romagna indicativamente nella giornata di giovedì. Sin da ora si consiglia pertanto a tutti coloro che hanno scantinati, garage o cantine che spesso si allagano in caso di forti piogge di prendere i necessari accorgimenti perché, anche se non si prevedono nubifragi, la pioggia prolungata potrebbe dare corso ad accumuli localizzati.

Il monitoraggio sui fiumi sarà attivato quando le acque inizieranno a defluire a valle, mentre nel frattempo sono state messe in campo tutte le azioni utili a garantirne il più rapido deflusso verso il mare.

Tutto il sistema di protezione civile è stato attivato già dall’emissione della prima allerta e sono state avviate tutte le attività di monitoraggio, coordinamento e prevenzione sul territorio; la Prefettura di Ravenna ha attivato il Ccs, Centro di coordinamento di tutte le forze dell’ordine, delle autorità locali e di protezione civile e di tutti i soggetti che hanno a vario titolo un ruolo nella gestione delle situazioni di allerta.

Al momento, per il territorio della Bassa Romagna non si prevedono situazioni di imminente criticità, tanto che l’allerta è confermata di colore giallo.

L’evoluzione della perturbazione e dei suoi effetti sul territorio saranno in ogni caso sorvegliati speciali delle prossime ore e verranno date le informazioni necessarie attraverso tutti gli strumenti di informazione dei Comuni e dell’Unione dei Comuni (riepilogati a questa pagina: www.labassaromagna.it/Novita/Comunicati-stampa/Maltempo-come-rimanere-informati ).

Alert System a cui tutti i i cittadini sono invitati a iscriversi tramite una semplice registrazione del proprio numero telefonico selezionando il territorio di residenza ( Solo in caso di comunicazioni urgenti o emergenza verrà utilizzata la chiamata attraverso il sistema telefonicoa cui tutti i i cittadini sono invitati a iscriversi tramite unadel proprio numero telefonico selezionando il territorio di residenza ( https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassaromagna ). La chiamata può essere effettuata sia a numeri cellulari che fissi, con la possibilità di raggiungere pertanto anche la popolazione che non ha familiarità con gli strumenti digitali.

In caso di emergenze è attivo tutti i giorni dalle 7 all’1 il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.