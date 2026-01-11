Le biblioteche della Bassa Romagna si sono dotate di kit di emergenza per la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di eventi calamitosi.

I kit consistono in un un insieme di strumenti essenziali per il primo soccorso del patrimonio bibliotecario, volto a mitigare i danni in caso di evento calamitoso: non si parla solo di alluvioni, ma anche di terremoti o incendi. Materiali utili al salvataggio delle collezioni nei difficili momenti del primo intervento, facilmente disponibili in condizioni di normalità, ma che divengono difficili da trovare con la necessaria rapidità durante le emergenze: per esempio, stivali di gomma, tira acqua, panni per asciugatura, buste per insacchettare i beni danneggiati.

I kit sono stati acquistati grazie a un contributo di 1500 euro della Madel Spa di Cotignola, su richiesta della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, che si sta impegnando in una campagna di prevenzione rivolta alle istituzioni bibliotecarie, per far fronte a situazioni di emergenza analoghe a quelle già affrontate nel corso dell’alluvione del 2023.

«Dopo quello che abbiamo subìto negli ultimi anni, sappiamo bene quanto sia importante adottare ogni piccola soluzione preventiva per tutelare anche il patrimonio culturale: dettagli ai quali non si può pensare in fase emergenziale e che fanno guadagnare tempo prezioso – dichiara il sindaco Federico Settembrini, referente della Cultura per l’Unione -. Un sentito ringraziamento a Madel per la sensibilità e il contributo, con la speranza che questi kit non debbano mai essere utilizzati».

Gli istituti che hanno ricevuto il kit sono le biblioteche «Pino Orioli» di Alfonsine, «Giuseppe Taroni» di Bagnacavallo, «il Torrioncello» di Bagnara di Romagna, «Giovanna Righini Ricci» di Conselice, «Luigi Varoli» di Cotignola, «Carlo Piancastelli» di Fusignano, «Fabrizio Trisi» di Lugo e la sede decentrata «Giuliano Baioni» di Voltana, «Loris Ricci Garotti» di Sant’Agata sul Santerno e il centro culturale «Carlo Venturini» di Massa Lombarda.