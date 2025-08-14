In continuità con gli anni precedenti, la giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato un bando per promuovere e sostenere il diritto al lavoro e all’inclusione lavorativa di persone con disabilità.

L’avviso pubblico prevede la possibilità di assegnare contributi a sostegno della mobilita casa-lavoro per persone disabili; nello specifico, il bando è rivolto a persone inserite nel mondo del lavoro, residenti in uno dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna e che, per difficoltà negli spostamenti da e verso il luogo di lavoro, necessitano diservizi di trasporto personalizzato (per esempio mezzo proprio in assenza di mezzi pubblici in orari compatibili con quelli di lavoro, car sharing, accompagnamento da parte di terzi o colleghi, ricorso a trasporto sociale o personalizzato, eccetera).

L’avviso prevede l’erogazione di un contributo forfettario fino a un tetto massimo di spesa pro capite pari a 3mila europer i costi sostenuti nel 2024 per raggiungere il posto di lavoro da parte di persone con disabilità. In presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, il contributo pro capite potrà essere ridotto in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste.

Come per gli anni precedenti, qualora si verificassero economie rispetto alle risorse assegnate e a conclusione dell’istruttoria, anche quest’anno è prevista la possibilità del rimborso di spese sostenute per il solo servizio di trasporto a favore ditirocinanti con disabilità per gli spostamenti da e verso l’azienda ospitante.

La domanda di contributo dovrà pervenire, con le modalità indicate nel bando, alla segreteria del Servizio sociale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, moentro le 12 di giovedì 18 settembre 2025.

L’avviso pubblico e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili online sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna