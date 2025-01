Sono stati ampliati i criteri di accesso all’elenco delle baby sitter nell’ambito del progetto «Percorsi di qualificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita lavoro delle famiglie», sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione Emilia-Romagna.

Fino ad oggi l’elenco era riservato a coloro che avevano completato il percorso formativo proposto annualmente dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: d’ora in avanti sarà invece possibile chiedere la propria iscrizione all’elenco per chiunque abbia requisiti e titoli formativi equipollenti in termini quantitativi e qualitativi.

Tali requisiti dovranno essere certificati utilizzando il modulo disponibile al link

https://labassaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UCBR_RICHIESTA_ISCRIZIONE_ELENCO_BABY_SITTER

È previsto, a breve, l’avvio del secondo corso di formazione per baby sitter, organizzato dal Centro per le famiglie dell’Ucbr in collaborazione con il centro di formazione Aeca – Sacro cuore di Lugo.

Il percorso formativo proposto affronterà i seguenti temi: elementi di base di pedagogia, puericultura, gioco, lettura e relazione con la famiglia; nozioni di corretta alimentazione del bambino, primo soccorso e sicurezza in ambiente domestico.

Partecipare al corso consentirà di essere inseriti all’interno di un elenco dal quale le famiglie interessate potranno attingere nel caso siano alla ricerca di baby sitter, per agevolare l’incrocio domanda-offerta

.

Per ulteriori informazioni e per ottenere l’elenco, contattare il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 299397, oppure 366 6156306, mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.