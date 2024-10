Grande partecipazione all’incontro con la struttura commissariale, Invitalia e L’agenzia regionale per la ricostruzione, ospitato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna lunedì 28 ottobre in Rocca a Lugo.

L’assemblea è stata un momento di confronto e chiarimento rivolto a cittadini, tecnici e imprese coinvolti nelle procedure di rimborso per le alluvioni del 2023, nello specifico per le ordinanze 11/2023 (contributi alle aziende) e 14/2023 (contributi ai cittadini).

La struttura commissariale ha potuto raccogliere numerosi interventi, in particolare per casi e situazioni limite che richiedono specifici approfondimenti, facendosi carico di apportare – laddove risulti congruo e possibile – aggiornamenti e migliorie alle ordinanze per superare limiti burocratici non sostanziali attualmente presenti.

Il colonnello Carlo La Torre, capo dell’area che si occupa della ricostruzione privata, ha inoltre annunciato le prossime ordinanze, in particolare un’ordinanza sul credito di imposta (che consentirà di procedere con i lavori anche a chi non avesse sufficiente disponibilità economica iniziale), un’ordinanza rivolta al terzo settore (associazioni) e l’adeguamento del Portale Sfinge entro fine ottobre per permettere la rendicontazione finale e la presentazione della richiesta di rimborso dei beni mobili.

Gli ordini e collegi presenti hanno indicato ai cittadini dove trovare gli elenchi dei periti disponibili nei vari siti di riferimento.

La registrazione integrale dell’incontro è disponibile al link è disponibile al link www.youtube.com/watch?v=P7RrzdHu-us