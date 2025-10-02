L’attività degli sportelli di assistenza per cittadini, tecnici degli enti locali e periti sarà prorogata per il mese di ottobre anche sul territorio della Bassa Romagna, presso il Comune di Lugo, come disposto dalla struttura commissariale.

La funzione degli sportelli è quella di fornire assistenza e consulenza per l’istruttoria favore dei tecnici abilitati per la redazione delle perizie asseverate, utili per consentire a famiglie e imprese di compilare e inoltrare le domande di contributi tramite la piattaforma informatica «Sfinge Alluvione 2023» della Regione Emilia-Romagna.

Gli sportelli sono composti da personale della struttura commissariale e da tecnici di Invitalia, agenzia del Ministero dell’Economia e delle finanze deputata alla fase istruttoria di secondo livello.

Per il territorio della Bassa Romagna, gli sportelli sono situati nel complesso del Carmine di Lugo, in via Garibaldi 16 e saranno aperti mercoledì 8 ottobre.

Cittadini e imprese, accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate, saranno ricevuti su appuntamento da prenotarsi tramite l’agenda online disponibile sul portale https://servizionline.labassaromagna.it/Agende-Online e sui siti dei Comuni interessati oppure al numero telefonico 0545 299111, attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Per accedere è necessario essere in possesso dell’identità Spid.