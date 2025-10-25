L’attività degli sportelli di assistenza per cittadini, tecnici degli enti locali e periti sarà prorogata per il mese di novembre anche sul territorio della Bassa Romagna, presso il Comune di Lugo, come disposto dalla struttura commissariale.

La funzione degli sportelli è quella di fornire assistenza e consulenza per l’istruttoria favore dei tecnici abilitati per la redazione delle perizie asseverate, utili per consentire a famiglie e imprese di compilare e inoltrare le domande di contributi tramite la piattaforma informatica «Sfinge Alluvione 2023» della Regione Emilia-Romagna.

Gli sportelli sono composti da personale della struttura commissariale e da tecnici di Invitalia, della Regione Emilia-Romagna e dell’agenzia del Ministero dell’Economia e delle finanze deputata alla fase istruttoria di secondo livello.

Per il territorio della Bassa Romagna, gli sportelli sono situati nel complesso del Carmine di Lugo, in via Garibaldi 16 e saranno aperti mercoledì 5 novembre.