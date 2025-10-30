Da fine ottobre a marzo 2026 al Centro per l’impiego della Bassa Romagna, in piazzale Carducci a Lugo, ci saranno quindici incontri di orientamento alla scelta post-diploma, organizzate in collaborazione con il Polo tecnico di Lugo

Durante gli incontri, gli studenti delle classi quinte del Polo tecnico di Lugo si metteranno in gioco in una «escape room» per la risoluzione di enigmi relativi a strumenti, programmi e servizi utili per la ricerca attiva del lavoro: curriculum, colloquio di lavoro, lettera di presentazione, ricerca sul web di opportunità di lavoro in Italia e all’estero, rete dei servizi per il lavoro e la formazione sul territorio, programmi specifici di orientamento accompagnamento al lavoro e tanto altro.

I ragazzi avranno modo di apprendere tecniche e utilizzare strumenti in modo interattivo, sfruttando abilità logiche, sinergie di gruppo per ottenere più velocemente le soluzioni degli enigmi, che saranno poi spunti di partenza per ulteriori approfondimenti di gruppo o individuali durante l’anno scolastico e una volta terminata la scuola superiore, quando i ragazzi inizieranno la loro ricerca del lavoro.

L’attività è stata pensata dalle operatrici del Centro per l’impiego come esperienza più coinvolgente, nuova e giocosa, adeguata a un pubblico giovane prossimo all’ingresso nel mercato del lavoro.

I referenti delle attività di orientamento di istituti superiori e di enti di formazione professionale di Lugo, se interessati ai prossimi incontri del 2026, possono contattare il Centro per l’impiego al numero 0545 937901 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13) o scrivere una mail a impiego.lugo@regione.emilia-romagna.it.

Da maggio 2025 il centro per l’impiego si trova nella sede di piazzale Carducci, ristrutturata grazie a fondi regionali destinati al potenziamento dei Centri per l’impiego. I locali della struttura sono stati ampliati e sono ora a disposizione dei cittadini di tutto il territorio della Bassa Romagna. Per il Centro per l’impiego di Lugo, il progetto è stato curato dal Coordinamento servizi tecnici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. I lavori, avviati nel 2022, hanno visto in primo luogo la cessione da parte dei Comuni dei locali dove era ubicato il Centro per l’impiego all’Unione della Bassa Romagna, che contestualmente ha acquisito il primo piano dell’immobile da un privato cittadino.

Sono stati accorpati i due piani ed è stata eseguita una completa ristrutturazione edilizia per un costo di 870.770 euro (finanziati dalla Regione Emilia-Romagna all’85% per l’acquisto dell’immobile e al 90% per i lavori di ristrutturazione).