L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna raccomanda a chiunque voglia aiutare i territori colpiti dell’alluvione contattare le realtà attive sul territorio prima di recarsi sul posto, per evitare situazioni di intralcio alle operazioni di soccorso e altre situazioni di potenziale pericolo.

I volontari sono invitati a rivolgersi ai seguenti contatti: chi volesse aiutare sul territorio di Cotignola, il numero da contattare è 339 8310504 (dalle 8 alle 20).

Per il territorio di Bagnacavallo (Boncellino, Traversara, Villanova), al momento la situazione richiede ancora interventi principalmente della Protezione civile e i turni di volontariato per sabato 21 e domenica 22 settembre sono già al completo. È possibile tenersi informati su come e quando poter aiutare in qualità di volontario, consultando la pagina dedicata www.comune.bagnacavallo.ra.it/Novita/Notizie/Alluvione-aiutare-come-volontari.

Per il territorio di Lugo contattare l’Urp allo 0545 299441 (sabato 21 settembre dalle 9 alle 18 e domenica dalle 8 alle 17), oppure il 338 3785043 (solo messaggi Whatsapp).

Chi volesse aiutare amici o parenti, può farlo in autonomia contattando direttamente gli interessati, assicurandosi che l’abitazione su cui operare sia accessibile.

Chi necessita di aiuto per la pulizia della propria casa allagata può rivolgersi agli stessi contatti.

Sono necessari aiuti per la pulizia delle abitazioni alluvionate, così come strumenti utili alla pulizia e alla rimozione di acqua e fango. Non sono necessarie donazioni di viveri e indumenti.

Per chi volesse fare donazioni, è ancora attivo l’Iban creato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’alluvione del 2023: IT66A0627013199T20990000380, intestato a Unione dei Comuni della Bassa Romagna, scrivendo nella causale «Raccolta fondi emergenza alluvione».