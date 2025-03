A titolo precauzionale, per limitare il più possibile gli spostamenti e non gravare sulla viabilità, per venerdi 14 marzo nei Comuni della Bassa Romagna è disposta la chiusura di:

scuole di ogni ordine e grado,

servizi educativi,

pre e post scuola.

Ulteriori misure saranno disposte solo in caso di necessità.