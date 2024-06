Confcooperative Romagna è subentrata a Confagricoltura nel coordinamento del Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali della Bassa Romagna. Il passaggio di consegne tra il coordinatore uscente Angelo Formigatti, segretario di zona di Confagricoltura Lugo, e Raffaele Gordini, consigliere territoriale di Confcooperative Romagna, è avvenuto venerdì scorso a Lugo. Il vice-coordinamento è andato invece a Confesercenti.

Il Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali della Bassa Romagna è l’organizzazione territoriale del Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali della Provincia di Ravenna, coordinamento che si è costituito nel 2009 e del quale fanno parte Agci, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimi, Confindustria, Copagri e Legacoop.

Il coordinamento del Tavolo della Bassa Romagna, che cambia ogni anno in linea con l’organizzazione provinciale, è previsto a rotazione tra i cinque macro settori di rappresentanza secondo questo ordine: cooperazione, commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Dopo il passaggio provinciale, avvenuto anch’esso la scorsa settimana a Ravenna, questo passaggio di consegne dà ufficialmente il via ai lavori del Tavolo anche in Bassa Romagna per i prossimi 12 mesi.