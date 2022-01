Bassa aderenza alla campagna vaccinale per i bambini | VIDEO

Bassa affluenza alle vaccinazioni per i bambini. La direttrice del distretto di Faenza dell’Azienda Sanitaria della Romagna, Donatina Cilla, durante la commissione consiliare dedicata alla sanità ha definito il quadro attuale della pandemia per il territorio di Faenza.

Sono state settimane di sofferenza. A gennaio si è passati dai 200 tamponi al giorni ai 700 toccati il 17 gennaio. Un’impennata che si è tradotta con le lunghe file al drive through che hanno creato notevoli disagi, oltre alle persone in fila per ore, anche alla circolazione urbana. La curva dei contagi e del tracciamento però ha intrapreso una fase calante e già domenica scorsa si è toccati i 343 tamponi.