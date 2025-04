I Blacks chiudono la regular season all’ottavo posto. La sconfitta di 4 punti nello scontro diretto con Casale Monferrato ha permesso di mantenere il +7 maturato all’andata, evitando così che i piemontesi potessero chiudere ottavi pur arrivando a pari punti con i Raggisolaris. Anche in caso di vittoria, lo scenario non sarebbe cambiato, perché Agrigento ha conquistato il settimo posto superando San Vendemiano.

I Blacks giocheranno il secondo turno dei play in mercoledì 7 maggio alle 20.30 al PalaCattani dove affronteranno la vincente di Casale Monferrato – Lumezzane. La qualificata di questo tabellone play in troverà Roseto nei play off.

La gara è vibrante e nervosa per tutti i quaranta minuti con fiammate di entrambe le squadre che permettono di guadagnare alcuni punti di vantaggio, gap subito ricuciti. Nell’ultimo quarto si gioca soprattutto sulla differenza canestri nel doppio confronto e decisivo è il break ad un minuto dalla fine firmato da Cavallero (penetrazione a canestro) e Calbini (tripla) che riporta Faenza sotto 80-83. La Novipiù ha un possesso d’oro a 30’’ dalla fine, ma sbatte sulla difesa romagnola: Marcucci perde palla, Poletti la recupera e la passa a Calbini. La guardia decide di far passare i secondi sul cronometro e la partita finisce qui.

Novipiù Casale Monferrato – Blacks Faenza 84-80 (23-23; 47-40; 66-61)

CASALE MONFERRATO: Basta 8, Vecerina 21, Bertaina ne, Guerra 6, Stazzonelli 6, Martinoni 16, Ravioli ne, Pepper 19, Dia, Marcucci 8. All.: Corbani

BLACKS FAENZA: Poletti 23, Calbini 15, Vico 9, Gorgati ne, Poggi 13, Sirri ne, Magagnoli, Ammannato 2, Cavallero 14, Fragonara 4. All.: Garelli

Arbitri: Purrone – Mammola

Note. Parziali: 23-23; 47-40; 66-61. Tiri da 2: Casale Monferrato: 23/40, Faenza: 31/52; tiri da tre: Casale Monferrato: 9/34, Faenza: 3/18; tiri liberi: Casale Monferrato: 11/14, Faenza: 9/14; Rimbalzi totali: Casale Monferrato: 42, Faenza: 41