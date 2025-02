Al termine di una sfida incerta sia nel punteggio che negli equilibri, e caratterizzata da diversi cambi di fronte, l’OraSì riesce ad uscire vittoriosa dal PalaSojourner grazie alla tripla di Casoni ad un minuto dalla fine, che sancisce il decisivo vantaggio dei giallorossi.

La partita di Ravenna inizia con qualche difficoltà dal punto di vista realizzativo che permette a Rieti di ottenere un piccolo vantaggio. I giallorossi, però, ritrovano in poco tempo la via del canestro, anche grazie al time-out del proprio allenatore, piazzando un parziale di 4-13 e trovando il secondo vantaggio del match grazie al canestro in contropiede di Crespi. Quando mancano meno di due minuti alla fine del quarto, la squadra di coach Gabrielli prova a scappare via grazie al canestro in contropiede di Tyrtyshnyk ed ai liberi realizzati da De Gregori, ma i padroni di casa rimangono a contatto grazie alla tripla di Meluzzi (17 punti all’intervallo), che sancisce il 21-25 alla fine del primo quarto.

All’inizio del secondo periodo entrambe le squadre faticano a trovare costanza offensiva, anche grazie alle buone difese reciproche, ma gli ospiti riescono comunque a far valere le proprie qualità nel pitturato grazie ai canestri di De Gregori e Ferrari. Col passare dei minuti Rieti riesce a ricucire il gap a proprio sfavore, impattando, a poco meno di quattro minuti dall’intervallo, i bizantini a quota 36, ma l’OraSì è brava a non disunirsi, riuscendo a tornare in vantaggio prima col canestro di Ferrari dalla media e poi con quello di Brigato in penetrazione. Negli ultimi due minuti nessuna delle due formazioni riesce a rompere in maniera significativa l’equilibrio, ma Ravenna chiude in vantaggio la seconda frazione, anche grazie al canestro con fallo subito di Munari.

Al rientro dagli spogliatoi, sul punteggio di 42-45, c’è ancora una volta grande equilibrio tra le due compagini, con le difese che rubano ancora una volta la scena all’attacco. Dopo qualche minuto di pausa per un infortunio subito da Baldassarre, a cui vanno gli auguri per una veloce guarigione da parte di tutto il Basket Ravenna, gli ospiti riescono ad incrementare la propria leadership, prevalentemente grazie ad un’efficacia difensiva da cui nascono diversi contropiedi, tra cui quello di Brigato dopo aver riconquistato palla. A poco più di un minuto dalla fine, Rieti riesce a tornare in partita grazie alle giocate del solito Meluzzi, ma i giallorossi resistono ancora una volta al tentativo di rimonta, trovando nel gioco da tre punti di Ferrari (16 punti, 5/6 da due) e nella tripla a fil di sirena di Casoni, i canestri che valgono il 53-60 alla fine del terzo quarto.

L’ultimo periodo si apre con un parziale realizzato dalla squadra laziale, interrotto dalla tripla di Brigato. Nel momento di massima difficoltà, sono i liberi di Crespi e la tripla di Gay a ridare ossigeno ai bizantini, riportandoli a tre lunghezze di distanza. La piccola rimonta dell’OraSì si completa a due minuti e mezzo dalla fine, quando, dopo aver catturato il rimbalzo offensivo, Ferrari realizza il canestro ed il libero supplementare, che valgono il nuovo sorpasso. Ad un minuto dalla fine, con le due squadre in completa parità, Casoni (11 punti e 13 rimbalzi) realizza un canestro di fondamentale importanza da dietro l’arco, permettendo a Ravenna di portarsi in vantaggio di tre lunghezze, e, nonostante i tentativi di Rieti, gli ospiti riescono a difendere il margine a proprio favore grazie agli sforzi difensivi di tutta la squadra, che portano i giallorossi alla vittoria per 75-82.

Dopo aver giocato tre partite in sei giorni, ora l’OraSì avrà più di una settimana per preparare l’impegnativa sfida contro la Gema Montecatini, contro la quale servirà tutto il supporto del nostro pubblico, domenica prossima alle ore 18:00, al PalaCosta.

Le parole di Kevin Brigato nel postpartita: “Per prima cosa dobbiamo fare i complimenti a Rieti per la partita che ha disputato: sapevamo che non sarebbe stato un match facile, perché giocavamo in trasferta contro una squadra che aveva bisogno dei due punti. Siamo stati bravi a restare concentrati nel nostro maggior momento di difficoltà, ci siamo uniti e siamo riusciti a portare a casa questi due punti, fondamentali per il proseguo del campionato e per la classifica.

Nel momento di maggiore difficoltà, durante il quarto periodo, ci è mancata la lucidità e ci siamo innervositi troppo, dando fiducia a Rieti. Nel time-out ci siamo semplicemente detti di restare concentrati e uniti, per ritornare a fare le cose che stavamo facendo durante la partita, giocando in modo tranquillo e senza subire la loro aggressività in difesa.”

Rieti – Ravenna 75-82

TABELLINI:

Rieti: Meluzzi 28, Giunta 12, Capocotta 9, Cecchi 7, Cannavina 0, Baldassarre 6, Melchiorri 1, Fabi 3, Thomas 9, Novelli n.e., Cassar n.e., Castellitto n.e.

Ravenna: Brigato 16, Ferrari 16, Munari 3, Crespi 9, Casoni 11, De Gregori 11, Tyrtyshnyk 5, Dron 0, Gay 11, Allegri n.e.