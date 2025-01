Al termine di una sfida punto a punto ed incerta fino all’ultimissima azione, l’OraSì trova la seconda vittoria consecutiva grazie al canestro di Tyrtyshnyk ed alla stoppata decisiva di Ferrari.

Il primo canestro del match lo realizza Dron, seguito dal comodo appoggio di Ferrari che subisce anche fallo. Ravenna inizia nel migliore dei modi anche difensivamente: Crespi e Gay, infatti, piazzano due stoppate nei primi minuti, a cui lo stesso numero 44 dà seguito realizzando la prima tripla del match. Negli ultimi minuti, l’OraSì sfrutta il bonus degli avversari, riuscendo a concludere il quarto in vantaggio, grazie ai liberi di Dron e Gay, sul punteggio di 8-13.

All’inizio della seconda frazione, Chieti prova a rientrare in partita affidandosi al tiro dalla lunga distanza, mentre i giallorossi continuano ad attaccare l’area, sfruttando il fisico di De Gregori e la velocità di Dron. A poco più di sei minuti dall’inizio del periodo, gli ospiti raggiungono la doppia cifra di vantaggio, grazie alle triple realizzate da Brigato, Gay e Dron. Negli ultimi sessanta secondi Ravenna incrementa ulteriormente il gap, grazie al fallo e canestro subito da Casoni ed alla tripla su una gamba segnata allo scadere da Gay, che decretano il 28-43 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, Bianco prova a far tornare Chieti a contatto con due triple consecutive, ma la risposta dei giallorossi arriva con Tyrtyshnyk, sempre dalla distanza. Col passare dei minuti, gli ospiti devono far fronte ai problemi di falli dei propri lunghi, ma riescono a rimanere in vantaggio grazie alla tripla di Brigato. Negli ultimi due minuti, le due squadre continuano a dare spettacolo dalla distanza, ma è Munari a segnare l’ultima tripla, che vale il 59-60 al termine del quarto.

L’inizio dell’ultima frazione è segnato da una grande intensità difensiva da parte di entrambe le squadre: la tripla di Ferrari, infatti, riporta le due squadre in parità, a dimostrazione del grande equilibrio tra le due fazioni. A tre minuti e mezzo dalla fine è ancora il numero 7 ravennate a prendersi la scena, realizzando un fallo con canestro subito a cui segue una spettacolare schiacciata in tap-in. All’inizio dell’ultimo minuto, Tommasini porta in vantaggio i padroni di casa, ma l’OraSì non si dà per vinta, riuscendo a trovare il canestro del sorpasso con Tyrtyshnyk (14, 4/4 da due), dopo i liberi di Casoni. Nell’ultima azione, Chieti avrebbe il tiro del controsorpasso, ma l’ultimo tentativo dei biancorossi si infrange contro le mani di Ferrari, che stoppa Van Ounsem (19, 2/2 da tre) e mette fine al match, che termina col punteggio di 77-78.

Dopo il tour de force rappresentato dalle tre partite in sette giorni, adesso l’OraSì potrà riposarsi e preparare al meglio la sfida contro Livorno, che si terrà domenica 26 gennaio alle ore 18:00 al PalaCosta.

Il postpartita di coach Gabrielli: “È stata una partita al cardiopalmo. Abbiamo giocato molto bene nei primi due quarti, soprattutto in difesa. Offensivamente, nonostante la loro pressione, siamo riusciti a produrre punti efficacemente. Nel terzo quarto loro hanno avuto un’aggressività clamorosa, mentre noi abbiamo rallentato la circolazione di palla. Chieti ha avuto delle ottime percentuali, soprattutto da tre punti, che gli hanno permesso di tornare in vantaggio. Finalmente siamo riusciti ad essere maturi, gestendo con criterio gli ultimi possessi e ritengo che la squadra abbia meritato la vittoria nei quaranta minuti. Tutti sono riusciti a dare il loro apporto ed in questo modo siamo riusciti a tornare a casa con due punti molto importanti, che alla fine della stagione potrebbero essere fondamentali, come il vantaggio nello scontro diretto.”

Chieti – Ravenna 77-78

TABELLINI:

Chieti: Bechi 16, Maiga 0, Tommasini 9, Hadzic 7, Sinagra 7, Vettori 0, Van Ounsem 19, Del Sole 2, Serafini 9, Bianco 8, La Storia n.e., Capetola n.e.

Ravenna: Brigato 7, Ferrari 9, Munari 5, Crespi 4, Casoni 9, De Gregori 2, Tyrtyshnyk 14, Dron 16, Gay 12, Allegri 0.