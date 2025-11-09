“Facciamo tesoro di questa sconfitta e prendiamo esempio da Quarrata per come interpretare le partite”. Coach Lorenzo Pansa ha reso giustamente merito alla Dany per la vittoria di una gara spigolosa ed intensa, vinta dalla squadra che ha dato tutto e non ha mai mollato per quaranta minuti. Questa partita sarà molto importante nel percorso di crescita dei faentini capire quanto si debba mantenere sempre alta l’attenzione e l’aggressività. Per fortuna mercoledì si torna a giocare e al PalaCattani arriverà l’imbattuta Luiss Roma: la Tema Sinergie non vede l’ora di scendere in campo.

I Raggisolaris partono a tutto gas e si portano sul 15-4, ma Quarrata mette in campo il suo marchio di fabbrica, ovvero l’intensità, e chiude il primo quarto avanti 19-18. Faenza non riesce a giocare la sua solita pallacanestro imbrigliata dagli avversari, ma soprattutto concede troppo a rimbalzo (ben 14 carambole offensive nel primo tempo che poi diventano 17 in totale). Il match resta sempre in equilibrio ed infatti all’intervallo la Dany conduce 37-36. Al rientro in campo Fragonara prova a far prendere l’inerzia ai suoi e in due occasioni Faenza allunga sul +5, ma al primo calo di tensione Quarrata ne approfitta. La partita continua ad essere punto a punto e decisivo diventa Molteni con la tripla del 72-67 a 1’56’’ dalla fine. La Tema Sinergie non trova il canestro e a chiuderla è Novati con la tripla del 75-67.

Dany Quarrata – Tema Sinergie Faenza 79-71 (19-18; 37-36; 54-57)

DANY QUARRATA: Angelucci 10, Mongelli, Lytvyn ne, Novori 13, Molteni 11, Calabrese ne , Regoli, Scandiuzzi 4, Coltro 7, Prenga 4, Tiberti 15, De Gregori ne. All.: Tonfoni

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Rinaldin, Stefanini 2, Mbacke 8, Vettori 15, Van Ounsem 9, Longo 2, Fragonara 17, Santiangeli 11, Fumagalli 7. All.: Pansa

ARBITRI: Almerigogna – Corrias – Cotugno

Note. Tiri da 2: Quarrata: 29/62, Faenza: 19/47, Tiri da 3: Quarrata: 5/14, Faenza: 6/17, Tiri liberi: Quarrata: 6/7, Faenza: 15/17, Rimbalzi totali: Quarrata: 45, Faenza: 36