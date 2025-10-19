Una dolce sconfitta. Può sembrare un paradosso, ma il primo stop in campionato della Tema Sinergie ha confermato il grande carattere della squadra, brava a non mollare mai in casa di una vera e propria corazzata come la Pielle Livorno, riuscendo a risalire dal -17 al -6 e dal -21 al -10. Non un dettaglio di poco conto se si pensa alla maggiore esperienza degli avversari e al clima caldo dovuto all’incessante tifo di casa. Coach Pansa chiedeva una prestazione di maturità e l’ha avuta, mostrandosi molto soddisfatto in conferenza stampa per quello che ha visto in campo.

La Tema Sinergie parte forte trascinata da Vettori (6/8 da tre per lui) e si porta sul 18-9 approfittando delle basse percentuali offensive di Livorno. Ogni errore al tiro dei toscani diventa un rimbalzo catturato e al primo riposo i faentini conducono 18-12. Poi la Verodol sfoggia tutti i suoi cecchini segnando 28 punti nel secondo periodo, ma tutto sommato la Tema Sinergie regge l’urto, facendosi superare 34-35 e arrivando all’intervallo sotto 34-40.

Il momento più difficile della partita è nel terzo quarto, dove Livorno si esalta e tocca il 57-40, ma i Raggisolaris non ci stanno. Una pronta reazione guidata da Vettori e Van Ounsem regala il 15-4 e il -6 (55-61) e l’unica nota stonata è la tripla concessa allo scadere a Lucarelli per il 64-55. Poi la Pielle alza l’aggressività in difesa e Faenza segna un solo punto nei primi cinque minuti e si ritrova sotto 56-77, ma neanche questa volta molla. L’ennesima reazione permette di ricucire fino al 73-83. Il match si chiude 87-75 per i padroni di casa.

Verodol Livorno – Tema Sinergie Faenza 87-75 (12-18; 40-34; 64-55)

VERODOL LIVORNO: Ebeling 6, Kouassi ne, Mennella 2, Alibegovic 13, Leonzio 8, Venucci 9, Gabrovsek 18, Bonacini 10, Klyuchnyk 6, Virant ne, Lucarelli 15. All.: Turchetto

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Rinaldin, Stefanini, Mbacke 7, Vettori 21, Van Ounsem 20, Longo, Fragonara 7, Santiangeli 13, Fumagalli 7. All.: Pansa

ARBITRI: Berlangieri – Di Luzio – Toffali

Note. Tiri da 2: Livorno: 23/39, Faenza: 16/42; Tiri da 3: Livorno: 9/30, Faenza: 11/30; Tiri liberi: Livorno: 14/20, Faenza: 10/14; Rimbalzi totali: Livorno: 44, Faenza: 42