La società Basket Ravenna comunica l’arrivo in giallorosso di Stefano Spizzichini, ala/centro di 203 cm. Il giocatore ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Il lungo classe 1990 esordisce in serie A con la Sutor Montegranaro nella stagione 2006-2007. In carriera veste anche le maglie di Fortitudo Bologna e Rieti, poi dal 2015 gioca stabilmente in serie A2 con Agropoli, Recanati, Trapani, Scafati. Lo scorso anno torna in serie A1 con Avellino, prima di vestire la maglia di Napoli nella stagione in corso.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’ingaggio di Spizzichini – commenta il presidente dell’OraSì Ravenna, Roberto Vianello – Dopo una valutazione insieme ad Unigrà abbiamo trovato il rinforzo che volevamo e raggiunto in breve tempo un accordo col giocatore”.

“Arrivo a Ravenna per un’avventura ricca di stimoli – queste le prime parole del neo giallorosso, Stefano Spizzichini – entrare a far parte di un gruppo che funziona così bene per dare il mio contributo mi dà una grande motivazione. Non è stato facile lasciare un posto che mi ha dato tanto e compagni a cui auguro il meglio per il resto della stagione, ma sono molto contento di essere qui”