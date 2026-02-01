Nella 24ª giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna esce sconfitta dal campo della Solbat Golfo Piombino al termine di una fisica e intensa, chiusa sul punteggio di 82-76. Una partita equilibrata e, come si poteva immaginare, molto intensa per tutta la durata, con continui cambi di inerzia e giocata punto a punto, nella quale i giallorossi hanno mostrato carattere nonostante le rotazioni ridotte per le assenze e i problemi di falli.

L’avvio è ad alto ritmo, con entrambe le squadre che cercano canestri in transizione. Cena e Carnevale aprono le marcature, poi le difese iniziano a prendere le misure e il punteggio si muove soprattutto dalla lunetta. Jakstas e Paolin tengono Ravenna a contatto, mentre Piombino trova punti importanti con Raivio. Il primo quarto si chiude sul 18-19 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo Piombino prova ad allungare con buone percentuali dall’arco, ma l’OraSì risponde con le penetrazioni di Naoni e Morena e con una tripla di Feliciangeli dopo il time-out chiamato da coach Auletta. I giallorossi restano in partita e vanno all’intervallo lungo sotto di quattro lunghezze, 39-35.

Dopo la pausa Piombino alza l’intensità e prova a spostare a suo favore l’inerzia del match, trovando punti preziosi ancora con Raivio e allungando fino alla doppia cifra di vantaggio. Ravenna, però, dimostra di non voler mollare e reagisce con orgoglio: Paolin firma un parziale personale di cinque punti che riporta l’OraSì a contatto, ma nel finale di quarto i padroni di casa riescono a conservare un margine di sette punti sul 64-57.

Nell’ultimo periodo i giallorossi sono ancora pienamente in partita, nonostante i problemi di falli le e restano agganciati grazie alle giocate della coppia Naoni Paolin, arrivando fino al -3 a due minuti dalla fine. Nel finale, però, Piombino è più lucida e riesce a chiudere la gara con una grande palla recuperata e i punti ai tiri liberi, il risultato finale è 82-76.

Una sconfitta che lascia comunque segnali positivi per l’OraSì Ravenna, capace di lottare fino all’ultimo possesso in un campo difficile e in una partita giocata con grande intensità e spirito di sacrificio.

Le parole di Enzo Cena:

“In generale abbiamo fatto una partita discreta e gagliarda, per vincere in questi campi, però, hai bisogno di più concretezza e in alcuni momenti siamo mancati. Abbiamo subito qualche penetrazione troppo facile e fatto dei falli di troppo e questo ha concesso loro dei punti facili.

Abbiamo ancora tanto da lavorare ma credo che la squadra abbia risposto presente oggi e non abbia mai mollato, questo la dice lunga sul nostro gruppo. Martedì torniamo in palestra con energia e grinta perché questa squadra ce l’ha e oggi si è visto”.

Tabellino:

Solbat Golfo Piombino vs OraSì Basket Ravenna 82-76

Solbat Golfo Piombino

Raivio 25, Forti 0, Ianuale 5, Menconi 5, Fabiani 14, Giunta 10, Ferraresi 6, Carnevale 2, Ammannato 6, Carnevale 2, Campori 9, Pipitone (n.e), Guaita (n.e).

OraSì Basket Ravenna

Morena 6, Feliciangeli 6, Jakstas 13, Paolin 14, Naoni 15, Paiano 4, Cena 10, Dron 5, Ghigo 3, Brigato (n.e)