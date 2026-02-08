Serata da ricordare al PalaCosta, dove l’OraSì Basket Ravenna supera la capolista Paperdi JuveCaserta al termine di una partita giocata ad altissimo livello dai ragazzi di coach Auletta, trascinata dalla spinta del proprio pubblico.

L’avvio è favorevole ai giallorossi con la tripla di Jakstas, ma Caserta mostra subito tutta la qualità del roster rispondendo con decisione e costruendo subito un primo vantaggio grazie alla fisicità sotto canestro e alle alte percentuali al tiro. Gli ospiti si rendono protagonisti di un primo quarto di grande livello allungando fino al +15 con D’Argenzio e chiudendo il primo quarto sul 13-27.

Nel secondo periodo l’OraSì cambia del tutto volto: i giallorossi aumentano l’intensità difensiva e riescono a trovare fiducia e ritmo offensivo grazie all’esperienza di Jakstas e all’ottimo impatto di Alessandro Naoni. Le triple di Brigato, Dron e Feliciangeli accendono il PalaCosta e permettono ai giallorossi di piazzare un importante parziale che riporta la gara in equilibrio. All’intervallo lungo il punteggio è 36-39: grandissimo parziale di Ravenna che rientra pienamente in partita dopo un grande avvio di Caserta.

Il terzo quarto si apre con il pareggio immediato firmato da capitan Dron, il ritmo aumenta, entrambe le squadre corrono in attacco con continui ribaltamenti di fronte. Caserta prova più volte a scappare con il talento di D’Argenzio, ma l’OraSì risponde colpo su colpo, rimanendo sempre a contatto. Una tripla allo scadere degli ospiti fissa il punteggio sul 55-60 al termine del periodo.

Nell’ultimo quarto Ravenna continua a grandissimo ritmo: Jakstas e Paiano segnano i canestri che fanno partire l’assalto finale, poi arriva la tripla del sorpasso di Enzo Cena che fa esplodere il PalaCosta. La gara è spettacolare ma, nel finale punto a punto, è capitan Dron a salire in cattedra con giocate pesantissime su entrambi i lati del campo. Il break decisivo porta l’OraSì sul +8 e, nonostante il tentativo di rimonta di Caserta, i giallorossi resistono con lucidità e carattere fino al 77-74 conclusivo.

Una vittoria di enorme valore per l’OraSì, che batte una delle squadre più forti del campionato in una serata fatta di spirito di sacrificio, compattezza e voglia di vincere spinti da un PalaCosta spettacolare.

Le parole di Rolandas Jakstas:

“Durante tutta la stagione ci sono state varie partite contro squadre forti in cui abbiamo fatto ottime prestazioni ma non siamo riusciti a vincere. Oggi per fortuna siamo riusciti a portare a casa la vittoria grazie al lavoro di tutti”.

Ora torneremo in palestra dopo un giorno libero e prepareremo al meglio la prossima partita seguendo quello che si dirà il coach”.

Tabellino

OraSì Basket Ravenna – Paperdi Juvecaserta 2021 77-74

OraSì Basket Ravenna

Naoni 11, Morena 0, Jakstas 24, Dron 12, Cena 7, Feliciangeli 5, Brigato 15, Paiano 2, Paolin 1, Ghigo 0, Venturini (n.e), Catenelli (n.e).

Paperdi Juvecaserta 2021

Vecerina 4, Ly-lee 0, Brambilla 3, D’Argenzio 24, Radunic 17, Nobile 9, Sperduto (n.e), Sorbo 0, Lo Biondo 6, Hadzic 11, Laganà (n.e).