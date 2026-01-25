Basket: Secondo derby consecutivo al PalaCosta. L’OraSì domina la partita e vince contro la Virtus Imola

Nella 23ª giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna conquista un’altra grande vittoria davanti al proprio pubblico superando la Virtus Imola con il punteggio di 88-69. Secondo derby consecutivo al PalaCosta e altra prova di forza per i giallorossi, che confermano l’ottimo momento di forma e conducono la partita per tutti i quaranta minuti. L’avvio di gara è caratterizzato da ritmi non elevatissimi e da qualche fischio che spezza la continuità del gioco. Dopo i primi due punti ospiti firmati Stankevicius, Ravenna risponde con Paolin e prende progressivamente il controllo del match grazie a una buona circolazione di palla e a un’attenta fase difensiva. Le triple di Cena, Dron e Naoni consentono all’OraSì di allungare, chiudendo il primo periodo avanti 23-13. Nel secondo quarto Ravenna alza ulteriormente il livello sia dal punto di vista fisico che di qualità. Capitan Dron è protagonista dall’arco con due triple di grande importanza, Cena si accende dall’arco e Feliciangeli riesce ad attaccare il ferro in più occasioni appoggiando il pallone a canestro. Nonostante qualche momento di flessione offensiva dove la Virtus Imola ha provato ad accorciare nel punteggio, i giallorossi reagiscono a mantenere lucidità e non smettono di giocare, trovando canestri pesanti e allungano fino al +19. All’intervallo lungo il punteggio premia l’OraSì sul 48-29 che ha ampiamente meritato il vantaggio in un primo tempo di grande livello al PalaCosta. Al rientro dagli spogliatoi Ravenna parte fortissimo: con Naoni e Jakstas protagonisti in entrambe le metà campo. A metà del terzo quarto gli ospiti mettono a segno un parziale che accorcia le distanze grazie al talento di Giorgi e Stankevicius, ma l’OraSì risponde colpo su colpo, mantenendo sempre un ampio margine di vantaggio. Alla fine del terzo quarto il punteggio dice 65-48 con l’OraSì che ha dimostrato personalità nel momento di maggior entusiasmo degli avversari. L’ultimo quarto vede Ravenna gestire con maturità, continuando a colpire dall’arco e aggiudicandosi la lotta sotto canestro. Le triple di Ghigo e le penetrazioni Feliciangeli chiudono definitivamente la gara. Nel finale spazio anche per Saviotti e Catenelli, a suggellare una serata più che positiva. Il risultato finale è di 88-69: prestazione convincente per i giallorossi, una vittoria importante in termini di morale e classifica costruita su intensità, presenza sotto canestro e ottime percentuali al tiro. L’OraSì, dopo la vittoria contro Faenza, testimonia nuovamente la crescita quotidiana del gruppo e festeggia un altro derby vinto davanti al pubblico del PalaCosta. Le parole di Gabriel Dron: “Vincere queste due partite è stato importante, ma lo è ancora di più aver fatto una prestazione così e io sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra. In questa settimana abbiamo avuto qualche problema di infortuni ma tutti danno il loro contributo e ognuno si prende qualche responsabilità in più. La prossima settimana andremo in trasferta a Piombino, vogliamo riscattare la prestazione dell’andata e provare a portare a casa una vittoria”.

Tabellino

OraSì Basket Ravenna – Virtus Imola 88-69

OraSì Basket Ravenna Naoni 16, Feliciangeli 7, Morena 4, Ghigo 8, Paolin 2, Jakstas 17, Paiano 2, Dron 13, Cena 19, Catenelli 0, Saviotti 0, Brigato (n.e).

Virtus Imola Ricci 2, Stankevicius 16, Mazzoni 4, Errede 0, Tambwe 9, Melchiorri 13, Metsla 2, Giorgi 15, Sanviti 0, Pollini 8, Cosma (n.e), Santandrea (n.e).