La società Basket Ravenna annuncia con piacere un doppio nuovo innesto nell’organigramma: Luca Bolognesi e Giorgio Carlino sono infatti rispettivamente nuovo Responsabile Comunicazione e nuovo Responsabile Marketing.

Per entrambi si tratta di un ritorno in società. Luca, nato a Ravenna nel 1990, già da un paio di anni era il telecronista delle partite casalinghe giallorosse e torna a ricoprire il ruolo già assunto nella stagione 2016-17. Giorgio, classe ’97, originario della provincia di Lecce e da diversi anni residente a Bologna, già nella scorsa stagione era stato Marketing & Sponsorship Assistant.

Contestualmente all’annuncio, la società ci tiene a salutare e ringraziare Matteo Papi, che dal 2019 era Responsabile Marketing e Comunicazione, per l’impegno e la professionalità dimostrate in questi anni. A lui va un grande in bocca al lupo per il futuro da parte di tutta la famiglia giallorossa.