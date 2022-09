Scatta già da domani, sabato 24 settembre, dalle 10.30 alle 13 presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, la vendita libera della campagna abbonamenti “A qualunque costo”. La vendita proseguirà poi da lunedì 26.

La società comunica inoltre che, sempre da domani, negli stessi orari, chi si è già abbonato nelle prime giornate di prelazione potrà passare a ritirare e pagare la propria tessera.

Dopo il grande risultato del primo giorno (con 71 rinnovi) il dato aggiornato degli abbonamenti venduti finora nei tre giorni dedicati alla prelazione riservata ai vecchi abbonati e ai membri del Club Ravenna nel Cuore, si attesta a quota 144 tessere.

L’abbonamento

Come ricordato durante il lancio della campagna abbonamenti, le partite saranno 16 contro le 15 dell’anno precedente e il costo dell’abbonamento sarà minore rispetto a quello dello scorso anno, mentre resterà invariato il prezzo del singolo biglietto. Chi sottoscriverà l’abbonamento, oltre ad avere una gara in più, avrà uno sconto, per ogni settore, pari al costo del biglietto di cinque partite.

I prezzi

Poltrona centrale: 250 euro (singolo biglietto 22 euro, con un risparmio pari a 102 euro, equivalenti alle cinque partite che si giocheranno a Cesena)

Tribuna Intero: 190 euro (singolo biglietto 17 euro, con un risparmio di 85 euro, pari a 5 partite)

Tribuna Ridotto: 130 euro (singolo biglietto 12 euro, con risparmio di 60 euro)

Genitore Junior Basket: 130 euro

Atleta Junior Basket: gratis