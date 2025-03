La Società Basket Ravenna è lieta di annunciare un’offerta speciale in occasione della Giornata Internazionale della Donna. In vista della partita contro Ruvo prevista per il 9 marzo alle ore 18:00, infatti, tutte le donne potranno acquistare il biglietto d’ingresso al prezzo ridotto di 7 euro in biglietteria, direttamente il giorno della partita.

Un piccolo gesto per celebrare insieme questa importante ricorrenza, continuando a supportare la squadra in questo finale di stagione.