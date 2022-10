Il Basket Ravenna comunica che è al via la prevendita dei biglietti per la seconda gara casalinga del campionato, in programma domenica 23 ottobre, alle ore 18, al Pala de Andrè, contro la HDL Nardò.

I biglietti (con aggiunta dei diritti di prevendita) sono già disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-nuova-pall-nardo/194310 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, fino a giovedì, dalle 9 alle 12.30.

La biglietteria del Pala de Andrè, infine, aprirà straordinariamente dalle ore 16.30 di domenica (apertura cancelli del palazzetto alle 17).

I prezzi:

Poltrona centrale: 22 euro

Tribuna Intero: 17 euro

Tribuna Ridotto: 12 euro

Atleta Junior Basket: gratis

Prosegue la campagna abbonamenti

Prosegue nel frattempo tutte le mattine, presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, anche la vendita libera della campagna abbonamenti “A qualunque costo”, che terminerà questo giovedì, 20 ottobre. Gli orari di apertura della sede sono gli stessi della prevendita biglietti.

I prezzi dell’abbonamento: