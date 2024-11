Il “fortino PalaCattani” resta inviolato. I Blacks conquistano la quinta vittoria casalinga in altrettante gare disputate, superando una battagliera Logiman Crema, rinvigorita dall’arrivo di Sacco e brava a segnare ben 15 tiri da tre. Faenza vince grazie ad un ottimo secondo tempo dove la difesa e il carattere la fanno da padroni. Poletti con 27 punti e 41 di valutazione è stato decisivo con molte giocate, ma tutti i giocatori hanno come sempre dato il loro contributo con una giocata in attacco o in difesa e nel finale c’è stata gloria anche per i più giovani, con Tartaglia che si è tolto la soddisfazione di segnare i primi punti all’esordio in B. Questa vittoria permette ai Blacks di restare secondi insieme a Treviglio Brianza dietro a Legnano, una posizione che darà ancora maggiore carica in vista della difficile trasferta di domenica in casa di Desio.

Crema parte forte e dopo pochi minuti è avanti 12-2 grazie a tre triple. I Blacks provano a restare in scia nonostante qualche sbavatura difensiva, ma i tentativi di rimonta vengono sempre respinti dai tiri da tre dei lombardi. Un copione che si ripete anche nel secondo quarto. Faenza arriva sul -1 (23-24) e sul -2 (28-30) e sempre Crema risponde con il tiro dall’arco, segnando ben nove triple nel primo tempo, toccando anche il massimo vantaggio (42-30). Nonostante tutto i Raggisolaris all’intervallo sotto di sole tre lunghezze, 43-40.

Al rientro in campo i Blacks sono più determinati ed infatti passano a condurre con un gioco da tre punti di Cavallero (49-48) e allungano con Fragonara fino al 54-50. Crema ritorna sotto anche se l’inerzia è ormai nelle mani dei faentini che toccano il 71-62 con Poletti, non riuscendo però mai a piazzare la fuga decisiva ed infatti gli ospiti ricuciono fino al 72-76. La fuga arriva con la tripla di Cavallero e un canestro da applausi di Vico per l’81-72 e i conti li chiude Poletti con un 4/4 dalla lunetta (90-77), causati dal fallo personale e dall’antisportivo di Zupan (espulso in quanto era il suo secondo antisportivo) a 1’19’’ dalla fine. Finisce 95-80 tra gli applausi del PalaCattani.

Blacks Faenza – Logiman Crema 95-80

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 27, Calbini 12, Vico 13, Naccari, Zangheri 2, Poggi 15, Tartaglia 2, Dincic 6, Sirri, Cavallero 12, Fragonara 6. All.: Garelli

LOGIMAN CREMA: Wiltshire ne, Murri 20, Bocconcelli 14, Morena, Fazioli ne, Pirani 6, Valesin 10, Zupan 21, Dell’Anna, Tarallo 9. All.: Sacco

Arbitri: Scaramellini – Guecio

Note. Parziali: 18-24; 40-43; 62-59 Tiri da 2: Faenza: 26/41, Crema: 10/23; tiri da tre: Faenza: 8/26, Crema: 15/31 tiri liberi: Faenza: 19/26, Crema: 15/19 Rimbalzi totali: Faenza: 32, Crema: 34

Usciti per falli: Poggi e Pirani.

Espulso Zupan al 39’ per doppio fallo antisportivo