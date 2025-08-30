L’OraSì Basket Ravenna conquista la sua prima vittoria della pre-season, superando la Virtus Imola con il punteggio di 81-65 nella seconda amichevole di preparazione alla stagione.

I giallorossi di coach Andrea Auletta hanno mostrato segnali incoraggianti, con una prestazione intensa e un buon gioco di squadra. L’amichevole è stata un’ulteriore occasione per testare i meccanismi di squadra e mettere nelle gambe minuti preziosi in vista dell’inizio della stagione. Ampie rotazioni per coach Auletta nonostante il problema fisico riscontrato in allenamento da Ghigo che lo ha escluso dai disponibili e i minuti limitati di Jakstas e Brigato per evitare sovraccarichi di lavoro.

Coach Auletta ha commentato così la prestazione: “Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento di condivisione: la squadra ha voluto coinvolgersi e coinvolgere anche il pubblico. Siamo stati molto più lucidi in alcune situazioni estemporanee rispetto alla scorsa amichevole e questo è un segnale positivo.

Nel secondo tempo mi è piaciuta meno la fase difensiva, abbiamo concesso troppi canestri facili e su questo dovremo lavorare di più a livello globale. Ora ci prendiamo un giorno e mezzo di riposo e poi da lunedì torniamo in palestra per preparare il prossimo impegno”.

La prossima amichevole dell’OraSì è fissata per mercoledì 3 settembre al Palacosta contro Ozzano, con palla a due alle ore 18:30.

Tabellino

OraSi – Virtus Imola- 81-65

Naoni: 7, Brigato: 10, Paolin: 12, Paiano: 7, Cena: 17, Feliciangeli: 4, Jakstas: 12, Dron: 11.