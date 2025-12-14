Sedicesima giornata di Serie B Nazionale al PalaCosta, dove la Solbat Golfo Piombino si aggiudica la vittoria con il punteggio di 67-86.

L’avvio di gara è subito di buon ritmo: al primo canestro ospite di Menconi risponde Brigato, protagonista di un buon inizio personale che consente ai giallorossi di portarsi avanti sul 9-4 grazie anche a una tripla. Un’ottima intuizione di Jakstas, con un assist dietro la schiena per Brigato, costringe Piombino al primo time-out a metà periodo. Nella seconda parte del quarto, però, gli ospiti trovano continuità dall’arco con Giunta, che guida un parziale importante. Le triple di Piombino, unite a qualche palla persa di troppo, spingono gli ospiti sul 21-30 alla prima sirena. A complicare ulteriormente la situazione, l’uscita per infortunio di capitan Dron.

Nel secondo periodo Ravenna rientra in campo con determinazione: Jakstas è incisivo in penetrazione e Brigato firma il -1 (29-30), mentre cresce l’intensità difensiva dei padroni di casa. Piombino, però, risponde con grande lucidità, trovando due triple consecutive di Buffo e un’altra conclusione pesante di Giunta che respingono il tentativo di rimonta giallorosso. Gli ospiti allungano nuovamente e chiudono il primo tempo avanti 33-47, facendo registrare ottime percentuali al tiro nei momenti chiave.

Il terzo quarto si apre a ritmo alto, con Ravenna chiamata a inseguire e Piombino determinata a consolidare il vantaggio. Gli ospiti continuano a colpire dall’arco con Raivio e Ianuale, ampliando ulteriormente il margine. L’OraSì fatica a trovare continuità offensiva, nonostante il tentativo di reazione con la tripla di Feliciangeli e i liberi di Paiano, e il periodo si chiude sul 48-67.

Nell’ultimo quarto Ravenna prova ad aumentare la produzione offensiva con le triple di Paiano e Paolin, ma Piombino controlla il ritmo della gara grazie alla solidità sotto canestro e alla gestione dei possessi. I giallorossi cercano di sfruttare il bonus avversario, ma il cronometro scorre e gli ospiti mantengono il controllo fino alla sirena finale. Il match termina 67-86, con Piombino che fa valere precisione al tiro, fisicità e continuità per tutta la gara.

Le parole di Rolandas Jakstas:

“È stata una partita difficile da subito, abbiamo fatto un brutto primo quarto. Non siamo stati bravi in difesa e quando concedi 47 punti nel primo tempo diventa difficile poi rientrare in partita.

Non ci siamo aiutati abbastanza tra compagni, durante tutta la settimana lavoriamo bene e ci prepariamo ma oggi i risultati non si sono visti.

Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, capire cosa abbiamo sbagliato e lavorare sodo per arrivare pronti”.

Tabellino

OraSì Basket Ravenna – Solbat Golfo Piombino 67-86

OraSì Basket Ravenna

Dron 0, Jakstas 15, Cena 5, Brigato 22, Ghigo 3, Paiano 5, Morena 0, Paolin 4, Naoni 10, Feliciangeli 3, Catenelli (n.e), Venturini (n.e)

Solbat Golfo Piombino

Ianuale 16, Giunta 25, Buffo 3, Guaita 0, Carnevale 0, Ammannato 5, Raivio 17, Menconi 9, Fabiani 4, Forti 7, Ferraresi (n.e), Pipitone (n.e).